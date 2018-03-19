Более 58% жителей Волгоградской области проголосовали за перевод часов

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 мар — РИА Новости, Иван Капустин. Более 58% проголосовавших на референдуме в Волгоградской области высказались за перевод времени на час вперед в регионе, такие данные поступили после обработки 99% протоколов, сообщил РИА Новости представитель областного избиркома.

В воскресенье, 18 марта, одновременно с выборами президента РФ в регионе прошел референдум о переводе времени. Сейчас разницы во времени между Москвой и Волгоградом нет.

"После обработки 99% протоколов результаты следующие: 58,82% проголосовавших выбрали позицию "Да", предусматривающую переход на московское время плюс 1 час, 40,17% проголосовавших выбрали позицию "Нет", предусматривающую сохранение московского времени", — пояснила агентству представитель регионального избиркома.

На избирательных участках жители региона получали два бюллетеня. Всего для областного референдума был изготовлен 1 миллион 885 тысяч 191 бюллетень, среди них — 259 тысяч 609 штук для голосования с использованием технических средств подсчета голосов (КОИБ).

Вопрос перевода часов остается одним из самых острых в регионе на протяжении почти двух лет. Губернатор области Андрей Бочаров ранее поручил профильному комитету областной думы провести мониторинг общественного мнения и изучить комментарии специалистов по этому вопросу.