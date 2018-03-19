В московском метро беременным раздадут еще тысячу значков

Буква М у входа на станцию московского метро. Архивное фото

Буква М у входа на станцию московского метро. Архивное фото

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Московский метрополитен заказал еще 1 тысячу значков для беременных, которые можно будет получить уже с 19 марта на стойках "Живое общение", сообщил РИА Новости заммэра Москвы, глава департамента транспорта столицы Максим Ликсутов.

"Московский метрополитен заказал еще 1 тысячу социальных значков для пассажирок, которые находятся в положении. Значки "Спасибо, что уступили место будущей маме" можно бесплатно получить с понедельника на стойках "Живое общение" на 18 станциях метро и МЦК. Справку о беременности предоставлять не нужно", — сказал вице-мэр.

Он рассказал, что первые 600 значков, которые поступили на стойки "Живое общение" в конце февраля, пассажирки разобрали за первую неделю.

По словам Ликсутова, в поддержку акции на стойках "Живое общение" и в поездах метро также развесят около 3 тысяч информационных cтикеров с надписью: "Уступайте, пожалуйста, места будущим мамам".

"Мы надеемся, что яркий красный значок станет символом вежливости и доброты, с помощью плакатов мы обратимся к пассажирам, чтобы они не удивлялись при виде красных значков на беременных пассажирках и уступали им место", — пояснил заместитель мэра.

Он подчеркнул, что данная акция не подразумевает штрафных санкций отношении пассажиров, которые по каким-либо причинам откажутся уступать место будущим мамам.

Аналогичные акции, как рассказал Ликсутов, также проходят и в других метрополитенах мира.