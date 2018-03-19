Роспотребнадзор предложил установить норму содержания ртути в рыбе

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Представители Роспотребнадзора на заседании комитета по вопросу загрязняющих примесей в пищевых продуктах предложили установить норму содержания ртути в рыбе и токсинов в арахисе, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Роспотребнадзора.

Как сообщается, с 12 по 16 марта 2018 в нидерландском городе Утрехт проходило заседание комитета комиссии "Кодекс Алиментариус" по загрязняющим примесям в пищевых продуктах, где присутствовали делегаты из 58 стран-участников, Европейского союза, а также наблюдатели от 18 международных организаций. Российская делегация была представлена Роспотребнадзором, ФИЦ "ФИЦ питания и биотехнологии" ФАНО России и бизнес-сообществом.

"В ходе заседания росделегацией была высказана позиция по предлагаемым нормативам метилртути в рыбе и афлатоксинов в арахисе, которые существенно превышают допустимые уровни, установленные в Российской Федерации, ЕАЭС и ЕС. Данная позиция получила поддержку большинства стран-участников и Европейского союза", — говорится в сообщении.

Кроме того, на полях заседания состоялась встреча Координационного комитета по Европе (CCEURO) для формирования повестки Комитета и основных задач на 2018 год, где также обсуждались совместные шаги в рамках подготовки к рабочему совещанию стран-членов CCEURO на территории Казахстана в 2019 году.