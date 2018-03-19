"Уехал с красным паспортом". Как россиян вызволяют из рабства в Казахстане

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости, Ирина Халецкая. Пенсионер из Бийска Геннадий уехал на заработки в начале 1990-х. А вернулся четверть века спустя. Все это время он находился за границей — в Узбекистане, потом в Казахстане. По информации волонтеров, его держали в ауле насильно, заставляли кормить и пасти скот. Сам Геннадий говорит о хозяевах только хорошее: они обещали заплатить. Но денег он не увидел, как и своих документов. В итоге оказался на улице. Помогли волонтеры из Казахстана и России.

Проблема рабства россиян в странах СНГ, а в особенности Казахстане, очень остра. Освобожденные рассказывают шокирующие истории. Как спасают из казахстанского рабства и почему люди порой пропадают без вести — в материале РИА Новости.

Расплата

В 2017 году волонтеры из "Клуба добряков" в Казахстане обнаружили в подъезде многоквартирного дома пожилого человека. Волонтер Гульнара рассказала РИА Новости, что он провел в подъезде два дня. Его подкармливали соседи. Никаких документов при нем не было, только две тысячи тенге.

Дядя Гена — так его называли волонтеры — объяснил, что он из Сибири, все родственники живут там, о том, что он здесь, не знают.

"Он уехал из России в 1993 году на заработки. И связь с домом прервалась. Дядя Гена говорит, что не помнит, как попал в Казахстан. Вроде бы сначала он был в Узбекистане, а сколько он находился на территории нашего государства, непонятно. Потерял счет времени. Известно, что он пас овец. Однако сначала дядя Гена утверждал, что был в глухой степи, потом сказал, что это аул — от цивилизации не так уж и далеко. Ему не платили, он ждал. В конце концов, когда он состарился, его привезли в город и бросили", — рассказывает Гульнара.

С разрешения полиции волонтеры забрали пенсионера к себе. Девять месяцев пытались найти его родственников. Разыскали двух сыновей, однако забирать отца те наотрез отказались. "Выяснилось, что у Геннадия умерла жена. Он запил, возникли проблемы с законом. Потом он заложил квартиру и уехал. Сыновей, по их словам, сдал в детдом. Нас они попросили больше не звонить", — говорит Гульнара.

Спасло то, что у Геннадия еще жива мама, сейчас ей за 90. Волонтеры собрали деньги на билет и отправили его на родину. В России пенсионера встретили волонтеры Новосибирска. Руководитель фонда "Созвездие сердец" Маргарита Семикова рассказала корреспонденту РИА Новости, что еще несколько дней Геннадий провел у них под присмотром врачей, психологов и соцработников.

"Он сообщил нам, что документы у него забрал работодатель. Несколько лет ему не платили и не отпускали с работы, наказывали, если пытался уехать. По его собственному выражению, "был в трудовом рабстве", — объясняет Семикова. Тем не менее Геннадий отказался подавать заявление о возбуждении уголовного дела в Казахстане.

Сейчас он дома. По словам родственников, к нему уже наведывались сотрудники Следственного комитета.

Бывшие из СССР

Это далеко не единственный гражданин России, оказавшийся в трудовом рабстве в Казахстане. В базах волонтеров и благотворительных центров — десятки подобных случаев. Практически все пострадавшие уехали еще при СССР либо в первой половине 1990-х. Семикова говорит, что после того, как в СМИ сообщили о Геннадии, к ним обратились несколько семей с просьбами найти своих родных, отправившихся в СНГ на заработки более десяти лет назад.

Правозащитные организации Казахстана тоже ведут работу по вызволению из плена российских граждан. Юрист общественного объединения "Сана Сезим" Лилия Халиулина рассказала РИА Новости, что главная проблема — найти людей. Они уезжали еще с так называемыми красными советскими паспортами, и сейчас в России о них нет никакой актуальной информации.

"Отягощает и несовершенство законодательства. Торговля людьми — очень латентное преступление. Хотя в Уголовном кодексе есть соответствующая статья (128-я), возбудить дело по ней трудно. Должна работать связка "товар — деньги". Доказать, что человек был именно "товаром", проблематично, как и то, что передавались деньги. Одного заявления жертвы недостаточно. Необходима доказательная база. Чаще всего тех, кто торгует людьми, судят по сопутствующим статьям", — уточняет Халиулина.

По ее словам, нередко действия виновного переквалифицируются в ходе досудебного расследования или в суде: если преступник отрицает причастность к торговле людьми и говорит, что жертве просто негде было жить, уличить в этом непросто.

"Оставайся лучше здесь!"

Помимо бюрократических сложностей, следствию сильно мешает стокгольмский синдром — когда пострадавший сам оправдывает своего хозяина. В "Сана Сезим" есть кризисный центр, где временно живут освобожденные из рабства.

Сейчас там находится Ринат. Он потерял паспорт 23 года назад. Не имея возможности пойти на нормальную работу без документов, уехал на заработки в Казахстан и устроился в частный дом помогать по хозяйству. Выбраться оттуда ему удалось только через 11 лет. Все это время Рината искал его сын Ильшат. Узнав от третьих лиц, где, вероятно, находится отец, он обратился за помощью в российское движение "Альтернатива".

© фото предоставлено движением "Альтернатива" Ринат и правозащитник фото "Альтернатива". © фото предоставлено движением "Альтернатива" Ринат и правозащитник фото "Альтернатива".

Руководитель "Альтернативы" Олег Мельников вспоминает, что активисты обнаружили Рината у состоятельного бизнесмена в сарайчике. За работу по хозяйству он не получал ни копейки, но на свое положение не жаловался.

"Заявил, что не имеет к Урману никаких претензий. В дальнейшем выяснилось, что все эти годы работник мечтал уехать отсюда и повидать семью, но каждый раз, когда заводил об этом речь, хозяин разводил руками: "Что поделать, документы ты не восстановишь, родственников не найдешь. Оставайся лучше здесь!" — рассказывает Олег.

Ринат, по словам Мельникова, и сам понимал, что хозяин его не хочет отпускать. В итоге сотрудники полиции в действиях Урмана состава преступления не нашли — главным образом потому, что сам пострадавший отказался выдвигать претензии, чтобы "не вредить".

Пастухи, живущие как скот

Торговцы обычно подбирают жертву из одиноких или пьющих людей. Чаще всего, уточняет Халиулина, пленных находят в труднодоступных аулах, скрытых от посторонних глаз. Полиция может попасть туда только по заявлению. Соответственно, участковый во время обхода территории увидеть жертв не может. В этих аулах рабы пасут скот, как правило, их заставляют пить водку, кормят плохо.

"Что происходит там, никто не знает, это частная собственность. Жертвы не могут объяснить, где находятся, никакой связи с внешним миром у них нет. Спасает случай: неравнодушные люди, которые ехали мимо, передают нам записки от пленных. Мы организовываем поиски и уже совместно с полицией вызволяем человека", — объясняет Лилия.

Так спасся Николай из Нижнего Тагила (имя изменено). Он 18 лет был в рабстве в ауле. Попал за границу совершенно случайно: добирался на попутках к своим родственникам, сел в машину к дальнобойщикам. "Напоили клофелином, забрали документы. Проснулся Николай уже в Казахстане. Его били, лишали еды и питья за попытки побега. Однажды через таксиста, который привез продукты, он передал записку. Сейчас Николай дома, в России", — рассказывает юрист.

Рабская прибыль

Так называемые хозяева сами к похищению людей могут не иметь никакого отношения. Хозяева нередко меняются. Рабов перепродают, иногда дают друзьям напрокат.

Это международная преступность. Адвокат Айман Умарова, занимающаяся делами, связанными с работорговлей, уточняет: одни вербуют, другие отправляют, третьи принимают на местах.

"Чтобы привлечь к уголовной ответственности всех участников преступной группы, нужно приложить большие усилия. А торговля людьми тем временем процветает", — резюмирует адвокат.

Как правило, курирует этот бизнес организованная преступность. Хотя бывают исключения: волонтеры нередко находят объявления на казахстанских сайтах, где предлагают людей для выполнения сельскохозяйственных работ или строительства. Цена договорная.

Правозащитники считают, что торговля людьми до сих пор актуальна, поскольку это намного выгоднее для бизнесменов, чем официальное оформление работника. "Не нужно платить налоги, оформлять соцпакет. Можно просто набрать людей, которые побоятся сбежать, не платить им и заставлять работать", — уверена юрист центра "Сана Сезим".