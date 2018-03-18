Треть заболевших кишечной инфекцией в 2017 году россиян питались фаст-фудом

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Практически каждый третий заболевший в 2017 году острой кишечной инфекцией россиянин посещал учреждения фаст-фуда или небольшие кафе, сообщает Центр "Антистихия".

"В 2017 году наибольшее количество вспышек (32%) острых кишечных инфекций зарегистрировано среди посетителей объектов общепита (в основном учреждений фаст-фуда и небольших кафе)", — говорится в документе, имеющемся в распоряжении РИА Новости.

В нем отмечается, что основные причины таких заболеваний были "связаны с употреблением инфицированных блюд, приготовленных с грубыми нарушениями технологических требований".

В целом в прошлом году эпидемическая обстановка в стране находилась на уровне среднемноголетних значений. По данным Центра "Антистихия", за 10 месяцев 2017 года в РФ было зарегистрировано 29,3 миллиона инфекционных болезней (среднемноголетнее значение — 29,6 миллиона).

"Эпидемическая заболеваемость гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями в сезон 2017 года была умеренной интенсивности. Эпидемия гриппа была смешанной этиологии, вызванной вирусом гриппа A(HlNl)v2009, A(H3N2) и гриппа В, пик заболеваемости пришелся на февраль-март 2017 года", — отмечается в документе.