На востоке Москвы горячую воду из-за аварии не отключали

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Отключений потребителей в результате разлива горячей воды на востоке Москвы не производилось, сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства столицы.

Ранее сообщалось, что в столичном районе Новогиреево произошла утечка горячей воды. Службы городского хозяйства оперативно прибыли на место, ведутся ремонтные работы.

"Во время планового объезда специалисты ПАО "МОЭК" обнаружили парение из колодца в районе улицы Фрязевская, 15. Бригады оперативно приехали на место. Отключений потребителей не производилось", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время поврежденный участок отключен, восстановительные работы завершатся в кратчайшие сроки.