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Общество

"Кремлевская диета": в управделами рассказали о меню в столовых и кафе

12:0617.03.2018
(обновлено: 12:07 17.03.2018)
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийРабота столовой ФГБУ Комбинат питания Кремлевский. Архивное фотоРабота столовой ФГБУ Комбинат питания Кремлевский. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Меню в столовых и кафе Госдумы и Совфеда, а также в санаториях управления делами президента РФ может меняться с учетом пожеланий госслужащих или рядовых россиян, сезона или после осваивания поварами новых технологий приготовления популярных блюд.

Комбинат питания "Кремлевский", предоставляющий услуги организации питания, находится в ведении управления делами президента РФ.

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийРабота столовой ФГБУ "Комбинат питания "Кремлевский"
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Работа столовой ФГБУ "Комбинат питания "Кремлевский"

Кого кормить

Комбинат питания "Кремлевский" уже много лет предоставляет услуги общественного питания, в том числе при обеспечении на высшем уровне выездных мероприятий, где предлагаются различные блюда русской кухни и кухни народов мира.

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© РИА Новости / Илона Хварцкия
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"Кремлевский" также обеспечивает питание в столовых и кафе Дома правительства, зданиях администрации президента, совета федерации и Госдумы, Счетной палаты, а также отдыхающих в санаториях и оздоровительных комплексах, находящихся на лечении в медицинских учреждениях системы управделами.

Большое внимание при разработке меню специалистами-технологами и врачами-диетологами, как рассказала пресс-секретарь управления делами Елена Крылова, уделяется детальному изучению качества используемых продуктов, особенностям технологии приготовления блюд.

"Кроме этого, ежемесячно мы проводим сбор отзывов и предложений потребителей, в итоге с учетом рекомендаций специалистов и пожеланий посетителей и формируется ассортиментный перечень меню", — сказала она.

По ее словам, на постоянной основе проводится работа по улучшению культуры обслуживания посетителей, соблюдению требований санитарных норм и правил, реализации программы полного импортозамещения продуктов питания.

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийРабота столовой ФГБУ "Комбинат питания "Кремлевский"
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Работа столовой ФГБУ "Комбинат питания "Кремлевский"

​"Мониторинг мнения гостей и постоянных посетителей позволяет совершенствовать меню. Повара же оттачивают свое мастерство на различных мастер-классах, кулинарных шоу и стажировках у лучших мастеров в России и за рубежом", — добавили в управделами.

Меню народных избранников

Крылова рассказала РИА Новости, что блюда, которые представлены в буфетах и столовых комбината питания управделами, разрабатывает рабочая группа, в которую входят заведующие производствами и технологи подразделений.

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© РИА Новости
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По ее словам, в трехнедельное меню включены холодные блюда и закуски, первые, вторые овощные, мясные, рыбные блюда, гарниры из овощей и круп, напитки из фруктов и ягод, хлебобулочные изделия, а также выпечка собственного производства.

В процессе составления меню учитывается сезонность, потребительский спрос на блюда, совместимость, взаимозаменяемость, экономичность и безопасность продуктов, а готовят их по единым технологическим картам, отметила она.

"Особо хочется обратить внимание, что во всех подразделениях комбината питания "Кремлевский", будь то в Госдуме, Доме правительства, Совете федерации или Счетной палате, а также на Старой площади, единое базовое меню. Но, исходя из предпочтений и вкуса посетителей, заведующие производствами каждого подразделения могут дополнительно включать или заменять 8-10 блюд ежедневно", — рассказала Крылова.

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийРабота столовой ФГБУ "Комбинат питания "Кремлевский"
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Работа столовой ФГБУ "Комбинат питания "Кремлевский"

В прошлом году в Совфеде возмутились ценами и качеством питания в столовых, что широко обсуждалось в СМИ.

По словам Крыловой, во всех подразделениях "Кремлевского" налажен механизм получения обратной связи от посетителей.

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"Прямых обращений по вопросам формирования стоимости блюд или качества предоставляемых услуг в столовых и буфетах наши профильные специалисты получают не часто. Для того чтобы получить дополнительную информацию о качестве предоставляемых услуг, комбинатом питания на регулярной основе проводятся потребительские конференции, проводится анкетирование посетителей, в ответ на поступающие замечания или предложения следует оперативная реакция", — сказала она, отметив, что сотрудники учреждений проводят анализ ситуации на рынке розничной торговли, мониторинг сегмента общественного питания с аналогичной формой организации услуг, что позволяет применять эффективную ценовую политику в конкурентной среде.

Если же такие обращения поступают, то, по ее словам, большинство из них касаются ассортимента предлагаемых блюд, например, пожелания о расширении ассортимента, к примеру, диетического направления, отдельных видов кондитерских изделий, десертов, сезонных блюд.

"Руководство комбината питания старается учитывать все пожелания посетителей, особенно если они формулируются более детально, что позволяет разработать меню, которое будет максимально точно отвечать пожеланиям потребителей. Так, например, технологи учреждения разрабатывают блюда в соответствии с определенными периодами года: блюда, отражающие сезонную особенность, религиозные предпочтения питания, новинки к праздничным дням", — сообщила Крылова.

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийРабота столовой ФГБУ "Комбинат питания "Кремлевский"
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Работа столовой ФГБУ "Комбинат питания "Кремлевский"

Суперфуды

Повара комбината питания "Кремлевский" не только хранят опыт приготовления блюд русской кухни, но и активно осваивают технологии приготовления популярных блюд других народов.

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© РИА Новости / Михаил Климентьев
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"Мы также можем предложить желающим е приверженцам новомодных тенденций "здорового питания" — свое меню. Для приготовления таких блюд используются суперфуды, изготавливаются детокс-соки, а также предлагаются блюда, приготовленные по технологии "Су-вид", отличающиеся своими полезными свойствами", — сказала Крылова.

В управделами отметили, что шеф-повара стараются находить для себя и своих сотрудников интересные тематические мастер-классы в шоу-румах и кулинарных студиях, посещают мастер-классы в рамках презентации новых продуктов на российском рынке, обмениваются опытом с именитыми мастерами кулинарного дела.

По словам Крыловой, так, в частности, шеф-повар комбината питания "Кремлевский" принимал участие в фестивале "Русско-Французские гастрономические сезоны" в отеле "Метрополь", после чего был приглашен в "Кафе де Пари" в Монте-Карло, где с ассистентом запускал недельное русское меню в качестве шефа кремлевской кухни, а также организовывал с французскими коллегами гала-ужин в отеле "Эрмитаж".

Начальник кондитерского цеха в свою очередь проходил повышение квалификации во французской школе "Элвир" по программе "Кондитерское искусство" у лучшего работника Франции и чемпиона мира по кондитерскому искусству, отметили в управделами.

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийРабота столовой ФГБУ "Комбинат питания "Кремлевский"
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Работа столовой ФГБУ "Комбинат питания "Кремлевский"
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