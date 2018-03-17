Движение в центре Москвы изменят 18 марта из-за концерта в честь Крыма

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Схема движения в центре Москвы будет изменена в воскресенье в связи с концертом в честь четвертой годовщины воссоединения Крыма с Россией, сообщила пресс-служба Центра организации дорожного движения.

"Восемнадцатого марта с 14.00 в центральной части Москвы будет изменена схема организации дорожного движения в связи с проведением праздничного концерта "Россия. Севастополь. Крым" на Красной площади", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, на Театральном проспекте на участке от улицы Петровка до Лубянской площади будет ограничено движение по крайней правой полосе. Кроме того, в районе Большого и Малого театров временно будет отменена парковка.

На время проведения концерта будет отменена остановка наземного городского транспорта "Манежная площадь" на Моховой улице. При этом близлежащие остановки будут работать в штатном режиме.

В Центре организации дорожного движения попросили с пониманием отнестись к временным неудобствам, так как ограничения необходимы для обеспечения безопасности горожан.

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