МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Митинг-концерт "Россия. Севастополь. Крым" к четвертой годовщине воссоединения Крыма с Россией состоится вечером 18 марта на Манежной площади в Москве, сообщила в пятницу пресс-служба Общественной палаты РФ, которая выступает соорганизатором.
Выступят группа "Любе", Хор Турецкого, Стас Михайлов, Ольга Кормухина, Григорий Лепс и другие известные артисты.
Начало концерта в 21.30. Вход свободный.
Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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