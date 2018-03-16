В России открылась горячая линия по вопросам переработки отходов

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Бесплатная горячая линия для сбора жалоб и предложений, связанных со строительством и эксплуатацией объектов по обращению с отходами, начала работу в Общественной палате РФ, сообщается в пятницу на ее официальном сайте.

В декабре прошлого года секретарь палаты Валерий Фадеев сообщил, что президент России Владимир Путин дал Общественной палате РФ поручение принять активное участие в решении проблемы полигонов твердых бытовых отходов (ТБО) в стране.

"В ОП РФ открылась горячая линия "Учет мнения граждан при строительстве и эксплуатации объектов по обращению с отходами". Вас не устаивает запах? Строительство вблизи жилых помещений мусорных комплексов? Приглашаем всех желающих принять участие в совершенствовании мер по вопросам обращения с отходами в стране", — говорится в сообщении.

Предложения также можно оставлять на сайте ОП РФ. Звонок на горячую линию из любого региона России бесплатный.

Телефон горячей линии: +7 (800) 737-77-66.