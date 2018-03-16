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Общество

Опрос показал, как россияне относятся к идее о маркировке продуктов

Сюжет:
"Общественные мнения" (332)
13:0116.03.2018
(обновлено: 13:03 16.03.2018)
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© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкПрилавок в супермаркете. Архивное фотоПрилавок в супермаркете. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Большинство россиян поддерживают идею Роспотребнадзора о маркировке продуктов по системе "светофор" на зеленые, желтые и красные, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Председатель правительства России Дмитрий Медведев и руководитель Федеральной налоговой службы РФ Михаил Мишустин во время встречи. 7 марта 2018
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Исследование показало, что идею маркировки продуктов по системе "светофор" (на зеленые, желтые и красные: продукты с низким, средним и высоким содержанием сахара, соли, насыщенных жиров) поддерживают 82% россиян, 77% потенциально готовы ориентироваться на нее. Кроме того, 47% граждан полагают, что реализация этой идеи будет способствовать улучшению состояния здоровья населения, однако при этом 76% выразили опасения, что недобросовестные производители будут подделывать информацию на упаковке.

Отмечается, что инициатива Роспотребнадзора по маркировке продуктов не получила широкой огласки: в конце прошлого года о ней слышали 43% россиян, тогда как 57% ничего не знали о ней. Также опрос показал, что это предложение нашло поддержку в обществе: 82% опрошенных, после краткого ознакомления с его содержанием, высказались за введение системы "светофор" (против инициативы — 14%). Три четверти граждан — 77% — потенциально готовы ориентироваться на такую маркировку при покупке продуктов.

Надежду на улучшение состояния здоровья населения, в связи с введением предложенной формы обозначений на продуктах, выражают 47% респондентов, напротив, негативного эффекта ожидают 10%, еще 35% полагают, что реализация инициативы существенно не скажется на самочувствии граждан.

Покупатели в торговом зале супермаркета. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Вместе с тем, 76% россиян рассказали о своих опасениях, что ввод обязательной маркировки приведет к фальсификациям со стороны недобросовестных производителей. Однако только 16% согласились с тем, что данная мера будет стимулировать производителей к снижению объемов выпуска продуктов с высоким содержанием сахара, соли и жиров.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 22-24 декабря 2017 года. В опросе принимали участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1800 респондентов. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

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