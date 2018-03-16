Районы Крыма и ДНР стали побратимами

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар — РИА Новости. Бахчисарайский район Крыма и Старобешевский район самопровозглашенной Донецкой народной республики заключили соглашение о побратимстве, сообщает интеграционный комитет "Россия — Донбасс".
"Бахчисарайский район Крыма и Старобешевский район ДНР стали побратимами. Подписание соглашения о сотрудничестве и взаимодействии между районами", — говорится в сообщении.
Стороны пообещали укреплять свое сотрудничество по различным отраслям.
От крымской стороны соглашение подписал глава Бахчисарайского района Рефат Дердаров, от ДНР — и.о. главы администрации Старобешевского района Николай Михайлов.
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