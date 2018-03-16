Самолет с грузом слитков, выпавших с борта в Якутске, вылетел из Якутии

ВЛАДИВОСТОК, 16 мар – РИА Новости. Самолет с грузом драгоценных слитков, которые выпали из люка воздушного судна в аэропорту Якутска, улетел по маршруту из Магана, сообщил РИА Новости представитель авиаузла.

Ранее сообщалось, что изначально борт летел по маршруту рудник Купол (Чукотка) — Якутск — Красноярск.

"Самолет с грузом вылетел из Магана и отправился по маршруту", — сказал собеседник.

Накануне, 15 марта, при взлете из аэропорта "Якутск" у грузового самолета Ан-12 авиакомпании "Нимбус" воздушным потоком сорвало левую створку грузового люка. Экипаж принял решение о возврате в Якутск. Самолет благополучно совершил посадку в аэропорту "Маган".

Следственный комитет РФ позже сообщил, что створку грузового лифта самолета, по предварительным данным, сорвало из-за смещения неправильно зафиксированного груза — концентрата, содержащего драгоценный металл в слитках весом около 9,3 тонны. При этом часть груза рассыпалась по взлетно-посадочной полосе, отмечали следователи.

Станислав Бородюк, глава московского представительства канадской компании Kinross Gold, которой принадлежат выпавшие слитки, пояснил РИА Новости, что в составе слитков Доре есть серебро и золото, но преимущественно серебро, так как груз был с золото-серебряного месторождения Купол. По его словам, все упавшие слитки собрали и поместили на хранение.