В Москве появилась памятка для желающих сдавать жилье на время ЧМ-2018

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Информационную памятку выпустили в Москве для желающих сдать жилье в аренду гостям чемпионата мира по футболу 2018 года, сообщается на портале мэра столицы.
По данным департамента спорта и туризма города Москвы, для квартир, в отличие от гостиниц, не установлена максимально допустимая цена, однако если собственник жилья необоснованно завышает цену, то его предложение, скорее всего, проигнорируют.
Также после отъезда гостя собственник обязан уплатить налоги. Для этого ему необходимо оформить справку 3-НДФЛ, указав полученные от сделки доходы, и подать ее в местное отделение налоговой.
Чемпионат мира по футболу впервые пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах страны: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.