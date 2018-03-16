Проект об увеличении штрафа за нарушение ПДД на ж/д переезде внесли в Думу

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об увеличении штрафа за нарушение правил пересечения железнодорожных путей транспортными средствами до 5 тысяч рублей, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.

Как сообщает кабмин, в настоящее время отмечается несоответствие меры ответственности той степени общественной опасности, которая возникает при нарушении правил движения через железнодорожные пути.

"Законопроектом предлагается увеличить с 1 тысячи рублей до 5 тысяч рублей административный штраф за нарушение правил проезда через железнодорожные переезды", — говорится в справке к документу.

Замминистра транспорта Алан Лушников в октябре прошлого года сообщил, что Минтранс внес в правительство соответствующий законопроект. Речь идет о штрафе за выезд на переезд при закрытом (закрывающемся) шлагбауме либо при запрещающем сигнале светофора, а также остановку или стоянку на переезде.