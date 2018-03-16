Крым встречает четвертую годовщину референдума о воссоединении с Россией

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости. Крымчане в пятницу отмечают четвертую годовщину со дня общекрымского референдума, по итогам которого произошло воссоединение полуострова с Россией.
"В столице Крыма запланирована официальная часть торжественных мероприятий", — говорится в сообщении крымского правительства.
В частности, в парламенте откроется фотовыставка "Крым. Все только начинается" и пройдет торжественное собрание. Позже на площади перед зданием крымского правительства, возле памятника Народному ополчению, состоится митинг "Россия – Донбасс. Вместе мы – сила!". Ожидается участие главы ДНР Александра Захарченко и председателя народного совета ДНР Дениса Пушилина.
При этом основные торжества состоятся 18 марта, в День воссоединения Крыма с Россией.
Кроме того, 18 марта, по случаю праздника, распоряжением главы Крыма Сергея Аксенова, проезд в государственном общественном транспорте Симферополя, Керчи, Евпатории, Алушты и Ялты объявлен бесплатным. Для удобства пассажиров на каждом транспорте будут размещены плакаты с надписью "18 марта 2018 года проезд бесплатный".
Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>