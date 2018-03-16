Крым встречает четвертую годовщину референдума о воссоединении с Россией

Митинг в Севастополе в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией. Архивное фото

Митинг в Севастополе в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией. Архивное фото

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости. Крымчане в пятницу отмечают четвертую годовщину со дня общекрымского референдума, по итогам которого произошло воссоединение полуострова с Россией.

В этот день в городах и районах республики пройдут народные гуляния, исторические экскурсы, патриотические и тематический часы, праздничные концерты, автопробеги, флэш-мобы.

"В столице Крыма запланирована официальная часть торжественных мероприятий", — говорится в сообщении крымского правительства.

В частности, в парламенте откроется фотовыставка "Крым. Все только начинается" и пройдет торжественное собрание. Позже на площади перед зданием крымского правительства, возле памятника Народному ополчению, состоится митинг "Россия – Донбасс. Вместе мы – сила!". Ожидается участие главы ДНР Александра Захарченко и председателя народного совета ДНР Дениса Пушилина.

При этом основные торжества состоятся 18 марта, в День воссоединения Крыма с Россией.

Днем на центральной площади Ленина крымской столицы начнется праздничная развлекательная программа, а вечером пойдет концерт с участием творческих коллективов. Завершатся торжества выступлением звезд российской эстрады — музыкальной группы "Дискотека Авария" и праздничным салютом.

Кроме того, 18 марта, по случаю праздника, распоряжением главы Крыма Сергея Аксенова, проезд в государственном общественном транспорте Симферополя, Керчи, Евпатории, Алушты и Ялты объявлен бесплатным. Для удобства пассажиров на каждом транспорте будут размещены плакаты с надписью "18 марта 2018 года проезд бесплатный".

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

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