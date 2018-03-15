МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Встреча делегации из Японии во главе с почетным консулом Тамура Фумихико с депутатами Московской городской думы состоялась в четверг в столичном парламенте, в ходе встречи стороны обсудили возможность обмена опытом в переработке бытовых отходов и обсудили международное сотрудничество в рамках Года Японии в России, сообщается на сайте Мосгордумы.

"Мы очень любим Россию, считаем наши государства друзьями и убеждены, что должны помогать друг другу. Среди японцев много долгожителей. Во многом это объясняется хорошей экологией и здоровым питанием. Стремясь поделиться своим опытом и технологиями, мы включили в состав делегации специалистов по сбору и утилизации мусора, экспертов по здоровому питанию. Мы также считаем очень важным развивать туризм между нашими странами, поэтому в состав делегации вошли представители японских туристических компаний", — сказал в ходе встречи Фумихико, который также является председателем отделения общественной организации "Опора России" в префектуре Фукуока.

Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников в свою очередь подчеркнул, что Япония традиционно является одним из ключевых торгово-экономических партнеров Москвы. Он напомнил, что двумя годами ранее власти столицы и Токио подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве, по которому мегаполисы активизировали взаимодействие в сфере городского планирования, развития спортивной инфраструктуры, переработки бытовых отходов.

"Президент России четко поставил задачу ликвидировать накопленный ущерб экологии и несанкционированные свалки, изменить саму парадигму обращения с отходами. Упор делается не на сохранение, а на утилизацию, переработку мусора. Вопросы, связанные с решением экологических проблем, прописаны во всех 14 городских программах, действующих на территории столицы. Ситуация меняется в лучшую сторону, нам удалось снизить число выбросов. Опираясь на ваш опыт, нам предстоит решение вопросов по правильному обращению с отходами", — сказала глава комиссии столичного парламента по экологической политике Зоя Зотова.

Она напомнила, что ежегодно в Москве образуется почти 8 миллионов тонн коммунальных отходов, из них в жилом секторе числится 4,5 миллионов тонн. "Если раньше в основном шло захоронение отходов, то теперь мы переходим на утилизацию, переработку. Из 63 действующих на территории Московской области полигонов осталось только 15, остальные уже закрыты. В Москве установлено 995 пунктов раздельного сбора", — отметила она. По словам депутата, сегодня в столице действуют три мусоросжигательных завода, по японским технологиям планируется строительство еще четырех мощных мусоросжигательных заводов.

В Московской городской думе подчеркнули, что готовы к новым контактам и развитию совместного сотрудничества с Японией. В свою очередь представители японской делегации пригласили московских коллег к себе, чтобы продемонстрировать применяемые технологии переработки отходов и поделиться имеющимся опытом.

Япония в течение ряда последних лет твердо удерживает место в первой десятке по объему внешнеторгового оборота среди зарубежных партнеров российской столицы, отметили в Мосгордуме. По состоянию на 1 июля 2017 года объем накопленных японских инвестиций в московской экономике составил 1,3 миллиарда долларов — по этому показателю Япония занимает 13-е место среди зарубежных стран.