В одном из районов Приангарья ввели режим повышенной готовности

ИРКУТСК, 15 мар – РИА Новости. Режим повышенной готовности введен 15 марта в связи с угрозой схода селей в Слюдянском районе Иркутской области, сообщает пресс-служба правительства региона.

В сообщении отмечается, что режим повышенной готовности вводится на территории прилегающего к Байкалу Слюдянского района в связи с рекордным количеством осадков, выпавших здесь в декабре 2017 года и январе 2018 года.

"Это может привести к аварийной ситуации на территории не работающего с конца 2013 года Байкальского целлюлозно-бумажного комбината и нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения в городе Байкальске", — говорится в сообщении.

Управлению Роспотребнадзора по Иркутской области рекомендовано усилить лабораторный контроль на местах водозаборных сооружений. Иркутскгидрометцентру и региональному министерству природных ресурсов и экологии необходимо проводить постоянный мониторинг за состоянием окружающей среды.

Главе района поручено уточнить планы по предупреждению и ликвидации ЧС, информировать население о складывающейся обстановке и принимаемых мерах.

Основную опасность при сходе селевого потока с прилегающих к Байкалу горных хребтов представляют расположенные на них хранилища промышленных отходов целлюлозно-бумажного комбината. На картах-накопителях БЦБК за 50 лет его работы накоплено более 6 миллионов тонн токсичных отходов, которые представляют серьезную опасность для экологии Байкала.