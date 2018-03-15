В "Мосгортрансе" назвали причину сбоя в движении трамваев на востоке Москвы

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Сбой в движении трамваев произошел на востоке Москвы из-за поломки стрелочного перевода, движение восстановлено, сообщили РИА Новости в ГУП "Мосгортранс" в четверг.
Как отметили в пресс-службе, от 3-й Владимирской улицы до метро "Пролетарская" работали компенсационные автобусы, трамваи временно следовали измененными маршрутами.
"К настоящему моменту трамвайное движение на шоссе Энтузиастов полностью восстановлено. Неисправность оперативно устранена", — заключили в пресс-службе.