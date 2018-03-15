Путин рассказал, как у него возникла идея создать центр "Сириус"

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассказал о том, как у него возникла идея создать центр для одаренных детей "Сириус".

"Первое, что пришло в голову – это создать на базе этих объектов базу подготовки для начинающих спортсменов одаренных, а потом я подумал: а почему только для спортсменов? Вспомнил физико-математические, прочие специализированные школы, художественные, музыкальные училища. Так возникла идея именно учащихся этих школ, прежде всего, сюда привлекать, создать им здесь дополнительные хорошие условия для развития", — сказал Путин в фильме журналиста Андрея Кондрашова, размещенном в социальных сетях.

По словам руководителя "Сириуса" Елены Шмелевой, каждый месяц в школу приезжают ребята из более чем половины регионов РФ. "Это ребята, которые представляют три направления — спорт, науку и искусство", — добавила она.