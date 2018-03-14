Немецкий омбудсмен попросила Россию исключить НКО из списка нежелательных

БЕРЛИН, 14 мар – РИА Новости. Омбудсмен при правительстве ФРГ Бэрбель Кофлер просит власти РФ исключить Европейскую платформу за демократические выборы из списка НКО, деятельность которых нежелательна в России, говорится в ее заявлении.

Минюст РФ во вторник включил в перечень организаций, деятельность которых нежелательна в России, две иностранные организации, занимающиеся наблюдением на выборах: Европейскую платформу за демократические выборы (Германия) и Международный центр электоральных исследований (Литва).

"Я возмущена включением Европейской платформы за демократические выборы в список "нежелательных иностранных организаций" в России… Я обращаюсь к правительству России с просьбой отменить включение в список ", — заявила Кофлер.

Она добавила, что подобные моменты являются "тревожным сигналом для германо-российских двусторонних отношений".