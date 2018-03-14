Путин поблагодарил крымчан за решение о воссоединении с Россией

СЕВАСТОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости. Президент Владимир Путин поблагодарил крымчан за то, что они решением о воссоединении с Россией восстановили историческую справедливость.

"Четыре года назад вы приняли историческое решение. Благодаря вашему решению Севастополь и Крым вернулись в свой родной дом нашей общей родины, дом нашей матушки России", — сказал глава государства, выступая в Севастополе на концерте-митинге в честь четвертой годовщины воссоединения Крыма с Россией.

Он подчеркнул, что так крымчане восстановили историческую справедливость, которая "была нарушена еще в советские времена, когда Крым и Севастополь незаконно даже по советским законам были отторгнуты от Российской Федерации, от РСФСР".

Ранее Путин рассказал в фильме "Миропорядок 2018", как принимал решение о воссоединении с Крымом. По его словам, он должен был положить на чашу весов возвращение полуострова и возможные последствия, связанные с отношениями со многими странами мира. "И все-таки, когда мы на одну чашу ставим судьбы миллионов людей, тех, которые хотят вернуться, и сложности в отношениях, все-таки первое несопоставимо сложнее", — сказал президент.

Крым стал российским регионом по итогам референдума, проведенного в марте 2014 года после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией высказались 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя.

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