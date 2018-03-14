Митинг в Севастополе в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией

Митинг в Севастополе в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией

СЕВАСТОПОЛЬ, 14 мар — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин прибыл на митинг-концерт "Россия. Севастополь. Крым". Глава государства приплыл к Графской пристани на катере с причала Константиновской батареи.

Акция проходит на площади Нахимова в Севастополе, ожидается, что в ней примут участие более 15 тысяч жителей Севастополя и Крыма. Концерт приурочен к празднованию четвертой годовщины воссоединения полуострова с Россией. На сцене выступят Олег Газманов, группа "Любэ", хор Турецкого, Денис Майданов, Вика Цыганова.

События Русской весны ежегодно отмечаются в Севастополе, начиная со Дня народной воли 23 февраля, когда в 2014 году на многотысячном митинге жители города отказались признавать украинские власти после государственного переворота в Киеве, и заканчивая 18 марта — Днем подписания Договора о вхождении двух новых субъектов в состав Российской Федерации.