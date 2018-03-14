В Москве восстановили движение поездов после ДТП с электричкой и трактором

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Движение поездов, нарушенное после столкновения электрички и трактора на Ярославском направлении Московской железной дороги (МЖД, филиал РЖД), полностью восстановлено, сообщает дорога.
"В 17:09 железнодорожники отбуксировали пригородный поезд №6715 Фрязево — Москва и возобновили движение поездов Ярославского направления МЖД в сторону Москвы по всем путям со всеми остановками", — говорится в сообщении.
Диспетчерский аппарат МЖД, отмечается в сообщении, принимает все необходимые меры, чтобы сократить опоздание электричек и ввести их движение в штатный режим.