В Москве восстановили движение поездов после ДТП с электричкой и трактором

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Движение поездов, нарушенное после столкновения электрички и трактора на Ярославском направлении Московской железной дороги (МЖД, филиал РЖД), полностью восстановлено, сообщает дорога.

Ранее в среду в РЖД РИА Новости сообщили, что в среду в 15:24 в районе платформы Маленковская МЖД трактор несанкционированно выехал на пути перед приближающимся пригородным поездом №6715 сообщением Фрязево — Москва и произошло столкновение. Никто из пассажиров электропоезда не пострадал. Движение других поездов осуществлялось по соседним путям.

"В 17:09 железнодорожники отбуксировали пригородный поезд №6715 Фрязево — Москва и возобновили движение поездов Ярославского направления МЖД в сторону Москвы по всем путям со всеми остановками", — говорится в сообщении.

Диспетчерский аппарат МЖД, отмечается в сообщении, принимает все необходимые меры, чтобы сократить опоздание электричек и ввести их движение в штатный режим.