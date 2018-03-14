Состоялась церемония гашения открытки проекта "Благодарю"

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. На форуме "Россия — страна возможностей" прошла церемония спецгашения открытки проекта "Благодарю", сообщает пресс-служба форума.

В ней приняли участие организаторы и партнеры проекта: президент "Рыбаков фонда" Елена Ульянова, региональный управляющий макрорегиона Москва ФГУП "Почта России" Алла Бондаренко и вице-президент ООО "Села Ритейл" Эдуард Остроброд.

"Благодарю" — это бессрочная некоммерческая акция. Ее цель — возрождение практики публичной благодарности.

"До сих пор открытки акции "Благодарю" выпускались без марки, ее нужно было наклеивать. Отличие новой открытки — не только в дизайне, но и в наличии на обратной стороне уже отпечатанной марки", — рассказала Елена Ульянова.

Открытку со словами благодарности можно отправить без конверта любому адресату по всей стране. Их можно посылать, даже не зная адреса получателя. Для этого немаркированную открытку нужно отправить в центр обработки данных акции (ЦОД "Рыбаков фонда"), специалисты которого постараются разыскать адресата — для этого нужно указать как можно больше данных о нужном человеке.

Накануне церемонии организаторы проекта выпустили 30 тысяч специальных открыток (маркированных карточек) акции, из них 5 тысяч планируется раздать участникам форума. Также на форуме будет роздано 30 тысяч немаркированных открыток акции.