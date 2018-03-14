Президент РФ Владимир Путин во время осмотра готового участка автодорожной части Крымского моста через Керченский пролив. 14 марта 2018

Президент РФ Владимир Путин во время осмотра готового участка автодорожной части Крымского моста через Керченский пролив. 14 марта 2018

КРЫМСКИЙ МОСТ (Тамань), 14 мар — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин осмотрел готовый участок автодорожной части Крымского моста.

Строительство моста ведётся с февраля 2016 года, движение автомобилей по графику должно открыться в 2018 году, поездов — в 2019. Пропускная способность моста — 40 тысяч автомобилей и 47 пар поездов в сутки, 14 млн пассажиров и 13 млн тонн грузов в год.

Глава государства приехал на автобусе со стороны Краснодарского края на самый большой пролёт моста — арочный — единственное место, где под сооружением могут проходить корабли.

Мост президенту показывал заместитель гендиректора компании подрядчика Леонид Рыженькин. Он рассказал Путину об этапах строительства моста, в том числе о возведении арки. "У вас всего 72 часа было?"- уточнил президент.

Арочный пролёт действительно возвели в столь короткие сроки, это было необходимо сделать из-за погодных условий.

"Самый длинный мост в Европе", — прокомментировал президент.