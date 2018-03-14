Симоньян ответила на слова Собчак об "увеличении" бюджета RT

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Главный редактор RT Маргарита Симоньян ответила кандидату в президенты России Ксении Собчак, исказившей информацию о бюджете телеканала.

Ранее во время дебатов на "России-1" Собчак заявила, что финансирование RT в 2018 году якобы планируется увеличить с 23,5 до 26 миллиардов рублей.

"Миллиарды рублей выделяются каждый год на финансирование СМИ, чтобы Ксения Собчак могла в прямом эфире федерального канала соврать о нашем бюджете. Ксюша, никаких 23,5 миллиардов — а тем более повышения до 26ти миллиардов — нет. Есть цифра, опубликованная в федеральном бюджете — она равна 19,2. На следующий год планируется ее сокращение, а не повышение. В долларах это $336,8 миллионов", — написала в своем Telegram-канале Маргарита Симоньян.

Она также отметила, что "RT America тратит за месяц столько, сколько телеканал CBS за семь часов".

Согласно закону о федеральном бюджете на 2018 и плановый период 2019 и 2020 годов, бюджет RT в 2018 году составит 19,2 миллиарда рублей, а в 2019 году финансирование канала будет уменьшено до 17,7 млрд.

Телевизионная сеть RT — это восемь новостных и документальных каналов, информационные порталы на шести языках, а также глобальное новостное видеоагентство Ruptly. RT доступен 700 миллионам зрителей более чем в ста странах мира круглые сутки.