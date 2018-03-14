Путин встретится с финалистами форума "Россия - страна возможностей"

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин 15 марта встретится с победителями и финалистами проектов форума "Россия — страна возможностей" и выступит на итоговом его мероприятии, сообщает пресс-служба Кремля.

"Пятнадцатого марта Путин встретится с победителями и финалистами различных проектов форума "Россия — страна возможностей", среди которых: волонтеры, предприниматели (некоторые начали свой бизнес еще на школьной скамье), программисты, студенты-изобретатели, инженеры, врачи, молодые профессионалы и художники, а также специалисты и сотрудники коммерческих компаний, получившие благодаря проведенным в рамках форума конкурсам предложение по поступлению на госслужбу", — говорится в сообщении.

Отмечается, что президент также выступит на итоговом мероприятии форума.

Форум "Россия — страна возможностей" проходит на территории ВДНХ с 13 по 16 марта. За эти дни 6500 участников из 85 регионов страны обсудят на 35 различных площадках поддержку проектов, входящих в открытую платформу "Россия — страна возможностей".

Основная задача платформы — создание системы прозрачных социальных лифтов, самореализации талантливой молодежи и профессионалов в различных сферах деятельности, поддержка благотворительности и консолидации лучших общественных инициатив.