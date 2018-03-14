Симоньян назвала "неизбежным" исчезновение телевидения в привычном виде

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Телевидение в современном виде рано или поздно исчезнет, считает главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.

"Я придерживаюсь мнения, что это неизбежный процесс и однозначный. Вопрос только во времени: телевидение в том виде, в котором мы его знаем, прекратит свое существование", — сказала Симоньян на форуме "Россия — Страна возможностей".

Также она призналась, что смотрит телевизор, "только если это нужно по работе".