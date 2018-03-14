Васильева допустила корректировку программы строительства новых школ

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Программа по строительству школ и созданию 6,5 миллионов школьных мест к 2025 году может потребовать корректировки из-за высокой рождаемости в РФ, что вновь создаст потребность в ликвидации второй и третьей смены, считает глава Минобрнауки Ольга Васильева.

"К счастью, детей рождается больше, и нам надо прикладывать вместе с регионами больше усилий для того, чтобы успеть. Эта задача, стоящая перед нами в 2025 году – 6,5 миллионов мест, наверно, она потребует какой-то корректировки, потому что дети рождаются", — сказала Васильева.

По ее словам, проблему третьей смены в школах решить практически удалось. Однако в связи с повышением рождаемости в последние годы, число школьников, обучающихся в третью смену, вновь несколько увеличилось.

"Не отстают темпы строительства (школ). Я как раз говорила о том, что у нас рождаются дети. Я сказала в ходе беседы с вами, что у нас были и дополнительные средства по программе развития регионов Северного Кавказа. Это большие средства. Я могу сказать следующее, что сейчас, к сожалению, сложилось исторически: у нас фонд школьный и фонд вузовский — это в среднем 60 лет. Это здания, уже требующие капитального ремонта — я уже не мечтаю, допустим, о строительстве вуза, а о капитальном ремонте… И я очень надеюсь, что возможность получения федеральных средств даст нам возможность расширять это", — сказала Васильева.

Масштабная программа реконструкции, модернизации и строительства школ, на которую выделяются средства и из федерального бюджета, рассчитана на 2016-2025 годы и направлена, в том числе, на ликвидацию второй и третьей смены в российских школах.