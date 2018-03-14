В Москве издали около трех миллионов книг за последние несколько лет

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Около трех миллионов книг издано в российской столице за последнее несколько лет, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в среду.

"За последние годы Москва, в том числе и в содружестве с патриархией, издала около 3 миллионов экземпляров книг, которые находятся сегодня в библиотеках и школах Москвы", — сказал он, выступая на мероприятии по случаю Дня православной книги.

Мэр назвал создание первой печатной книги ключевым событием "в ряду многих событий в развитии нашей человеческой цивилизации". "Казалось бы, сегодня, с созданием интернета, роль книги будет угасать. Ничего подобного. Книга в любом виде, печатном или в электронном, является ключом к познанию мира… Наш мир невелик, у нас десятки, сотни, максимум тысячи знакомых, мы ограничены во времени и пространстве — книга же нам дарит весь мир", — заключил Собянин.