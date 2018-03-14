Глава ВЦИОМ рассказал об увеличении числа счастливых россиян

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Доля россиян, считающих себя счастливыми, практически вдвое увеличилась с девяностых годов, сообщил в среду глава Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров.
Респондентам в ходе исследования задавали вопрос: "В жизни бывает всякое — и хорошее, и плохое, но если говорить в целом, вы счастливы или нет?"
По данным ВЦИОМ, представленным в ходе конференции, в 2017 году 85% россиян отвечали, что они скорее счастливы, 13% — скорее несчастливы, в 2016 году 83% и 15% соответственно, в 2010 году — 71% и 20%, в 1992 — 42% и 37%, в 1990 году — 44% и 27%.