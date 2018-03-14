Рособрнадзор сократит число проверок школ в 2018 году на треть

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Рособрнадзор намерен сократить число проверок российских школ в 2018 году на треть благодаря введению риск-ориентированного подхода в инспекции образовательных учреждений, заявил замминистра образования и науки — руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов в среду на расширенном заседании коллегии Минобрнауки.

"Введение риск-ориентированного подхода в инспекции школ позволит в 2018 году сократить на треть по сравнению с 2017 годом количество проверок общеобразовательных учреждений, а это 9 тысяч школ", — сказал Кравцов.

Он пояснил, что Рособрнадзор теперь проверяет в первую очередь те школы, которые показали необъективные результаты по итогам Всероссийских проверочных работ и экзаменов для девятиклассников.

По его словам, в 2017 году Рособрнадзор завершил трехлетнюю работу по введению новых подходов к инспекции школьного образования. "Эту работу мы особо не афишировали, но обсуждали с регионами, проводили консультации с педагогическим сообществом. В итоге в 2017 году мы уменьшили оценку формальных показателей деятельности школы и впервые ввели реальную оценку знаний школьников, придав такой оценке первостепенное значение", — сказал он.

Он отметил, что этот подход был закреплен в новом административном регламенте Рособрнадзора, принятом в 2017 году.