Эксперт рассказал об исчезновении дорожного знака в России после ЧМ-2018

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Появление нового дорожного знака, регулирующего движение автобусов, связано с проведением в России чемпионата мира по футболу, он вводит ограничения на передвижение только транспортных средств, перевозящих участников соревнований, и будет отменён после завершения чемпионата, сообщил РИА Новости депутат Госдумы, председатель Координационного совета межрегиональной общественной организации автомобилистов "Свобода выбора" Вячеслав Лысаков.

Как ранее сообщила газета "Коммерсант", в России к чемпионату мира по футболу 2018 года может появиться новый дорожный знак, который запрещает движение автобусов. По данным издания, это следует из поправок в ПДД, подготовленных Минтрансом. Знаком планируется обозначать места, где запрещено движение всех автобусов, кроме осуществляющих регулярные перевозки пассажиров, и автобусов, имеющих разрешение полиции, а также оснащённых ЭРА-ГЛОНАСС и передающих данные в транспортную дирекцию чемпионата мира по футболу 2018 года.

"Это временное ограничение на срок проведения международных соревнований, не более того… Это ограничения на передвижение только транспортных средств, перевозящих участников соревнований. После проведения чемпионата они будут фактически отменены", — пояснил РИА Новости Лысаков.

Он отметил, что знак разрешает движение по выделенным полосам автобусам, обслуживающим чемпионат мира.

"Выделенные полосы почти всегда свободны, по ним средняя скорость движения выше, чем по другим полосам. Им дается преимущественное право для того, чтобы не было срывов в графиках соревнований. Но это временная история, никаких сенсаций и никакой новизны нет. Так делают во многих странах, и мы делали так в свое время, когда проводили международные соревнования, такой опыт у нас есть", — добавил собеседник агентства.

В свою очередь руководитель Федерации автовладельцев России (ФАР) Сергей Канаев считает, что такой знак можно будет использовать на российских дорогах и в будущем при проведении крупных международных мероприятий.

"Это простое наведение порядка тем более в такой ответственный момент. Наверное, такой знак может время от времени использоваться в дальнейшем — во время каких-то крупных мероприятий", — сказал РИА Новости Канаев.