Кубань выделит около 260 млн рублей для увеличения числа ясельных групп

КРАСНОДАР, 14 мар — РИА Новости. Для увеличения количества ясельных групп в Краснодарском крае из бюджета региона будет выделено около 260 миллионов рублей в 2018 году, также на эти цели Кубань получит более 410 миллионов рублей федеральных средств в этом и следующем году, сообщил РИА Новости губернатор Вениамин Кондратьев.

Ранее в ходе ежегодного послания Федеральному Собранию президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости обеспечить все российские семьи с детьми местами в яслях. Президент отметил, что за 3 года необходимо создать более 270 тысяч мест в яслях. Для решения этой задачи, по его словам, регионам выделят 50 миллиардов рублей из федерального бюджета.

"Краснодарский край сегодня один из самых привлекательных регионов России, каждый год к нам переезжают десятки тысяч человек. Люди едут с семьями, с маленькими детьми. И, конечно, потребность в детских садах у нас постоянно растет. Благодаря федеральным программам нам удалось закрыть очередь в детские сады от трех до семи лет. Сегодня президент ставит задачу создать максимальное количество ясельных групп", – отметил губернатор.

По его словам, в этом году на реализацию проекта из средств краевого бюджета выделяется около 260 миллионов рублей. Кроме того, в рамках инициативы президента в этом и следующем году будет выделено еще более 410 миллионов рублей федеральных средств, добавил Кондратьев.

Другие новости региона читайте здесь >>