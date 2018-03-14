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Общество

Эксперты рассказали, чем грозит потепление климата в России

11:4414.03.2018
(обновлено: 13:24 14.03.2018)
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© Depositphotos / Ale-ksСолнечный день в лесу. Архивное фотоСолнечный день в лесу. Архивное фото
© Depositphotos / Ale-ks

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Потепление климата в России идет быстрее, чем в среднем на Земле. Оно приведет к росту лесных пожаров и к усилению осадков, говорится в национальном докладе "Глобальный климат и почвенный покров России", представленном в Почвенном институте имени Докучаева в Москве.

Лесные пожары

Авторы доклада считают тревожными прогнозы, касающиеся лесных пожаров. По их оценкам, на большей части страны пожары усилятся: рост температуры увеличивает длительность сухих периодов, а это приводит к росту площади пожаров и их интенсивности, а также к существенному увеличению эмиссии парниковых газов.

Жара в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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По мнению ученых, в таежной зоне увеличение горимости (отношения площади лесных пожаров ко всей площади лесов) на один процент ведет к уменьшению покрытых лесом земель на 8,4 процента.

Эксперты предупреждают и о сдвиге границ лесной зоны при глобальном потеплении, напоминая, что степь может вытеснить лес за сравнительно небольшое время (буквально десятки лет), в то время как леса заселяют новые области гораздо медленнее (десятки-сотни лет).

Снегопады

В течение XXI века Россию ожидает увеличение осадков, особенно зимой.

Музей Царство вечной мерзлоты в Якутии
© РИА Новости / Игорь Агеенко
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По словам ученых, если в начале века рост осадков был небольшим, то к середине века он усилится, особенно в восточных и северных регионах.

Наиболее значимым рост летних осадков станет на севере и востоке, а вот на юге Европейской части — в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах — ожидается усугубление засушливых условий, прогнозируют эксперты.

При этом вероятно более резкое выпадение осадков — отдельных ливней или снегопадов, станет больше сильных паводков и наводнений. На Европейской части зимой будет больше дней с аномально большим количеством осадков, а летом — напротив, их станет меньше.

Теплеет слишком быстро

Во время наводнения в Непале
© AP Photo / Anupam Nath
Землю ожидает глобальный потоп, предупредили ученые
Потепление в России идет значительно быстрее, чем в среднем на Земле, говорится в докладе.

С 1976 по 2016 год среднегодовые температуры в России росли на 0,45 за десять лет, а в ее квропейской части — на 0,54 градуса. В мире этот рост значительно ниже — 0,17 градуса.

Авторы доклада уточнили, что потепление географически неоднородно: быстрее всего (до 0,9 градуса за десять лет) температура растет весной и осенью на севере азиатской части России, зимой — на севере и весной — на юге европейской части.

Айсберг у берегов одного из островов архипелага Земля Франца-Иосифа
© РИА Новости / Илья Тимин
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Ученые: весна наступает в Арктике на месяц раньше, чем 10 лет назад
"Имеются области, где потепления нет: зимой и летом на юге Западной Сибири (зимой — похолодание), осенью — на ее севере, в Средней Сибири и Прибайкалье", — добавили ученые.

Потепление в России продолжится весь XXI век, говорится в докладе. Больше всего температуры будут расти зимой, особенно на севере, а в Арктике рост достигнет максимальных значений. Летом, напротив, зональность потепления практически не выражена.

"Годовые максимумы и минимумы температуры воздуха будут увеличиваться на большей части России; во все сезоны преобладает увеличение числа суток с аномально высокой температурой воздуха и уменьшение числа суток с экстремально низкой ночной температурой воздуха", — отмечают авторы доклада.
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Общество
Комментарии
4 пользователя оставили 4 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
Леонард Иванов
с потеплением климата увеличивается испарение из мирового океана, а значит - увеличение количества осадков.
климат становится суше именно в периоды похолодания
кроме того, увеличение содержание со2 стимулирует рост растений (что, кстати было зафикировано не так давно - степень озеленения Земли выросла)
и наконец, а вот средневековый климатический оптимум - он тоже вызвал катастрофу с пожарами? нет же
11:58
14.03.2018
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