Россияне стали меньше употреблять алкоголь, показал опрос

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Употребление алкогольных напитков в России, как и их продажа снижаются, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), имеющиеся в распоряжении РИА Новости.
Также данные ВЦИОМ фиксируют снижение продажи алкогольных напитков населению, так в 2001 году они составляли 120,3 миллиона декалитров, в 2005 году — 133,2 миллиона декалитров, в 2010 году — 127,6 миллиона декалитров, в 2014 году — 110,5 миллионов декалитров, в 2015 году — 99,2 миллиона декалитров и в 2016 году — 96,8 миллионов декалитров.
По информации ВЦИОМ, падает и объем производства водки — в 2001 и 2005 году он составлял 107 миллионов декалитров, в 2010 году — 95 миллионов декалитров, в 2014 году — 69 миллионов декалитров, в 2015 — 63 миллиона декалитров и в 2016 году — 73 миллиона декалитров.