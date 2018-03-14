МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Жители Санкт-Петербурга сняли на видео мужчину, который ехал на роликах по мосту над Обводным каналом с гитарой в руках. Ролик опубликован в сообществе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" в социальной сети "ВКонтакте".

В комментариях многие с юмором отнеслись к поступку неизвестного мужчины. Некоторые, впрочем, объяснили его поведение "весенним обострением".

"Как же скучно я живу!", — пишет John Smith.

"Весна, обострение у дурных", — предположил Игорь Литвинов.

"Теперь я видел все", — утверждает Александр Сивак.

"Сломал мозг у зануд и серой массы", — заявила Дарина Козлова.

"А ему нормально, а то и лучше, чем большинству нытиков из комментариев", — считает Александр Шибко.

Пользователь Владимир Суворов отметил, что мужчина на видео победил сразу несколько фобий, от боязни высоты до боязни публичных выступлений. Алексей Васильев, в свою очередь, заявил, что видел его в другом районе города также на роликах и с гитарой.