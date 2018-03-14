В России отметили рост числа хакерских атак на информационные объекты

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Количество хакерских атак на российские информационные объекты, в том числе направленных на компрометацию учетных данных, увеличилось в 2017 году более чем в 4 раза, сообщает Центр "Антистихия".
"В Российской Федерации за 2017 год более чем в 4 раза возросло количество хакерских атак по сравнению с 2016 годом", — говорится в документе, имеющемся в распоряжении РИА Новости.
В разделе "Кибертерроризм и информационная безопасность" отмечается, что больше всего атак приходилось на вирусы-шифровальщики (36%), эксплуатацию уязвимостей (26%), а также компрометацию учетных данных (23%).
Российские спецслужбы отмечают возрастание активности иностранных технических разведок, пытающихся внедрить вредоносное программное обеспечение в информационные системы российских госорганов. Сообщалось, что анализ развития ситуации в информационном пространстве свидетельствует о резком обострении противоборства в этой сфере, которое из разряда демонстрации технологического превосходства переходит в системное массированное информационное воздействие с заведомо деструктивными целями.
С 1 января нынешнего года вступил в силу закон, направленный на защиту критической информационной инфраструктуры России от кибератак.