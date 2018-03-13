Префектура опровергла данные о нападении собак на людей на востоке Москвы

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Информация о нападении стаи собак на жителей района Соколиная гора в Восточном округе Москвы не подтверждается, но адрес взят на контроль, сообщили РИА Новости в пресс-службе префектуры.

Ранее в СМИ появилось сообщение о том, что полиция выехала по адресу Борисовская улица района Соколиная гора на вызов очевидцев, сообщивших, что в районе находится стая агрессивных собак.

"Информация о нападении не подтверждается. Мы выяснили, что было сообщение от женщины, что ее покусала стая собак — никто никого не кусал", — сказала собеседница агентства.

По ее словам, на место оперативно выехали полицейские и городские службы, звонок был зафиксирован в управе Соколиная гора, однако стаю якобы разгуливающих бродячих собак не нашли.

"Сообщение о стае собак было передано в соответствующие службы. Полицейские и службы выехали на место и не нашли стаи собак данному адресу, тем не менее адрес взят на контроль", — сказали в префектуре.