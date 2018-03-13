Самолет МЧС доставил детей из Ростова-на-Дону на лечение в Петербург

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 мар — РИА Новости. Спецборт МЧС России доставил четырех детей из Ростова-на-Дону на лечение в Санкт-Петербург, сообщает пресс-служба ГУМЧС по Петербургу.
По прибытии в аэропорт детей и тех, кто их сопровождает, на реанимобилях доставили в Национальный медицинский исследовательский центр имени Алмазова. Отмечается, что санитарная эвакуация пациентов проводилась во взаимодействии с фондом "Справедливая помощь Доктора Лизы".
Спецборт МЧС России оснащен современным оборудованием и специальными медицинскими модулями, аппаратами искусственного дыхания и кардиомониторами, которые позволяют оказывать медицинскую помощь пострадавшим во время полета. На протяжении всего полета пациентов сопровождали медицинские специалисты Государственного центрального аэромобильного спасательного отряда "Центроспас" МЧС России и всероссийского центра медицины катастроф "Защита" Минздрава РФ.
Далее самолет отправился в Москву, куда доставляет еще семерых тяжелобольных пациентов. Шестеро детей и один взрослый будут определены в столичные медицинские учреждения.