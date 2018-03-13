Самолет МЧС доставил детей из Ростова-на-Дону на лечение в Петербург

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 мар — РИА Новости. Спецборт МЧС России доставил четырех детей из Ростова-на-Дону на лечение в Санкт-Петербург, сообщает пресс-служба ГУМЧС по Петербургу.

"В 17.28 в аэропорту Пулково совершил посадку спецборт МЧС России Ил-76, который доставил из Ростова-на-Дону на лечение в Санкт-Петербург четверых тяжелобольных младенцев. Три мальчика и одна девочка, каждому из которых всего несколько месяцев отроду, нуждаются в срочной высококвалифицированной и высокотехнологичной медицинской помощи", — говорится в сообщении.

По прибытии в аэропорт детей и тех, кто их сопровождает, на реанимобилях доставили в Национальный медицинский исследовательский центр имени Алмазова. Отмечается, что санитарная эвакуация пациентов проводилась во взаимодействии с фондом "Справедливая помощь Доктора Лизы".

Спецборт МЧС России оснащен современным оборудованием и специальными медицинскими модулями, аппаратами искусственного дыхания и кардиомониторами, которые позволяют оказывать медицинскую помощь пострадавшим во время полета. На протяжении всего полета пациентов сопровождали медицинские специалисты Государственного центрального аэромобильного спасательного отряда "Центроспас" МЧС России и всероссийского центра медицины катастроф "Защита" Минздрава РФ.

Далее самолет отправился в Москву, куда доставляет еще семерых тяжелобольных пациентов. Шестеро детей и один взрослый будут определены в столичные медицинские учреждения.