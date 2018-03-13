Власти Москвы предложили автоматически продлевать водительские права

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Московским автомобилистам могут через 5 лет предоставить возможность продлять водительские права в автоматическом режиме, сообщил во вторник РИА Новости руководитель аналитического подразделения департамента информационных технологий (ДИТ) Алексей Чукарин.

По его словам, водитель при этом необязательно должен будет помнить о том, что у него истекает срок действия прав, и ему не нужно будет платить штрафы за свою забывчивость. Система сама заранее напомнит человеку, а в будущем может просто попросить его подтвердить уже заполненное заявление о продлении прав.

"Продление прав – действительно один из тех сервисов, которые могут заработать в такой логике в перспективе ближайших пяти лет. Предполагается, что услуга будет доступна при условии срабатывания нескольких ключей – отсутствие штрафов, отсутствие противопоказаний по здоровью, наличие у города "живого" контакта гражданина и так далее", — сказал он.

Чукарин отметил, что при этом человеку не нужно будет подписываться на уведомления.

Он также подчеркнул, что переход к таким смарт-услугам требует большого объема правок в федеральное законодательство, и сейчас, по словам Чукарина, работа уже ведется в рамках рабочих групп по цифровой экономике.

"Поэтому пока об особенностях конкретной реализации сервиса автоматического продления прав и ему подобных говорить преждевременно", — сказал он.