Делегация из Финляндии прибыла в Крым выстраивать "мост мира и дружбы"

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости. Делегация из Финляндии прибыла в Крым для налаживания культурных связей, сообщила РИА Новости председатель партии "Женский диалог" Елена Семерикова, которая помогала в организации визита.

"В Крым приехали около 10 человек. В состав делегации вошли представители Русско-финской ассоциации дружбы между Россией и Финляндией, а также известный правозащитник Йохан Бекман. Основная цель визита — выстраивание моста дружбы между нашими странами, между Хельсинки и республикой Крым, налаживание культурных связей", — сказала Семерикова.

По ее словам, делегация намерена обсудить ряд совместных культурных и туристических проектов, в том числе открытие финского культурного центра в Крыму и прямого авиасообщения, пообщаться с простыми крымчанами, а также посетить знаковые места на полуострове, среди которых строящийся мост через Керченский пролив.

"Мы этот мост совместно назвали мостом мира и дружбы между народами", — подчеркнула Семерикова.

По ее словам, делегация примет участие в праздничных мероприятиях по случаю четвертой годовщины воссоединения с Россией.

Визит делегации из Финляндии продлится до 20 марта.

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