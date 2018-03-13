Власти Истры помогут пострадавшей при нападении собак и семье погибшего

Молодой человек, которого загрызли собаки в поселке Курсаково Истринского района. Архивное фото

Молодой человек, которого загрызли собаки в поселке Курсаково Истринского района. Архивное фото

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Власти Истринского городского округа окажут помощь пострадавшей женщине и семье мужчины, которого загрызли бродячие собаки, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации округа.

Ранее пресс-служба ГСУ СК по Московской области сообщила, что собаки напали на мужчину и женщину под Истрой, от их укусов мужчина скончался, женщина с травмами госпитализирована. По данному факту возбуждено уголовное дело о халатности.

"Вся необходимая помощь со стороны администрации будет ей оказана в полном объеме", — отметил собеседник агентства. Он добавил, что также "вся необходимая помощь будет оказана семье погибшего".

"У нас заключен муниципальный контракт с фирмой, которая занимается отловом безнадзорных животных… Этих собак по закону отлавливают, чипируют, потом они на передержке какое-то время будут находиться… стерилизуют и выпускают обратно", — добавил собеседник агентства, отметив, что попытка отстрела будет нарушением законодательства.

Как уточнили в ГСУ, тело мужчины с рваными ранами, характерными при укусах собак, было обнаружено 11 марта в поселке Курсаково Истринского района, в местную больницу поступила женщина с аналогичными ранами. По данным местных властей, собак, которые, предположительно, загрызли мужчину, уже удалось поймать.