Власти Истры помогут пострадавшей при нападении собак и семье погибшего

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Власти Истринского городского округа окажут помощь пострадавшей женщине и семье мужчины, которого загрызли бродячие собаки, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации округа.
"Вся необходимая помощь со стороны администрации будет ей оказана в полном объеме", — отметил собеседник агентства. Он добавил, что также "вся необходимая помощь будет оказана семье погибшего".
Как уточнили в ГСУ, тело мужчины с рваными ранами, характерными при укусах собак, было обнаружено 11 марта в поселке Курсаково Истринского района, в местную больницу поступила женщина с аналогичными ранами. По данным местных властей, собак, которые, предположительно, загрызли мужчину, уже удалось поймать.