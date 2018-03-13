Свердловские власти планируют поддержать социальное предпринимательство

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 мар — РИА Новости. Правительство Свердловской области по поручению губернатора Евгения Куйвашева проработает вопрос поддержки социального предпринимательства, сообщает во вторник департамент информационной политики главы региона.

С просьбой об этом во вторник на встрече губернатора с собственниками малого и среднего бизнеса к главе региона обратился предприниматель Евгений Крупин. Он рассказал, что на федеральном уровне пока не существует закона о поддержке социальных предпринимателей. Однако в некоторых субъектах РФ принимаются подобные меры регионального уровня. Он поинтересовался, возможна ли поддержка таких бизнесменов в Свердловской области. Куйвашев поручил профильным министерствам детально и очень внимательно проработать этот вопрос.

"Безусловно, такой феномен как социальное предпринимательство необходим, и поддерживать эти начинания надо. Однако необходимо и четко понимать, какая деятельность относится к социальному предпринимательству, а какая – нет", — цитирует департамент информполитики слова Куйвашева.

Губернатор пригласил Крупина к участию в работе по созданию в Свердловской области центра по поддержке социального предпринимательства в качестве эксперта.

Глава области в ходе встречи отметил, что для региона развитие малого и среднего бизнеса имеет принципиальное значение. "В декабре 2017 года был утвержден региональный приоритетный проект "Формирование комплексной системы поддержки и развития малого и среднего предпринимательства в Свердловской области". В прошлом году из бюджетов всех уровней на поддержку малого и среднего бизнеса выделено почти 500 миллионов рублей", – приводятся в сообщении слова Куйвашева.

По его словам, сегодня в регионе сформирована необходимая инфраструктура поддержки: фонды, бизнес-инкубаторы, технопарки. Благодаря этой работе малые и средние предприятия Свердловской области в 2017 смогли привлечь на свое развитие более чем 8 миллиардов рублей, создать свыше тысячи новых рабочих мест.