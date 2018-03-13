Эксперт рассказал, как побороть авитаминоз и помочь организму после зимы

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Весна – пора пробуждения природы, солнце начинает выглядывать чаще, а температурные значения приближаются к нулевой отметке, но несмотря на это, многие из нас замечают, что организм в целом чувствует себя слабым и истощенным. Как справится с авитаминозом, какими продуктами разбавить свой рацион, а также от каких привычек лучше отказаться РИА Новости рассказала врач общей практики городской поликлиники №64 департамента здравоохранения Москвы Виктория Агальцова.
Авитаминоз или гиповитаминоз?
Как рассказала врач, существуют два понятия – гиповитаминоз или авитаминоз, – за которыми скрывается сезонная нехватка витаминов осенью и весной. Однако гиповитаминоз характеризуется тем, что в организме в недостаточном количестве, но все-таки присутствуют, те или иные витамины. Авитаминоз же является более серьезным нарушением в работе организма человека. При авитаминозе наблюдается критическая нехватка или полное отсутствие одного или нескольких витаминов.
"Общих причин авитаминоза любого вида может быть множество: скудность рациона питания, отсутствие в нем свежих овощей и фруктов, зелени, круп, мяса, яиц, молока или творога; заболевания желудочно-кишечного тракта, при которых витамины не всасываются ворсинками кишечника и просто не попадают в кровь", — рассказала Агальцова.
О том, что витаминов не хватает, могут свидетельствовать различные изменения в организме. Так, по словам Агальцовой, волосы становятся тусклыми, чрезмерно секутся и начинают сильно выпадать, ногти становятся хрупкими и начинают слоиться, кожа становится сухой и бледной, иногда немного сероватой, губы быстро пересыхают и трескаются, также на них возможно появление герпеса.
"Зрение становится не таким острым, а порой и значительно ухудшается. Может появиться кровь во время чистки зубов, так как повышается кровоточивость десен; человек начинает часто болеть простудами и ОРВИ, обостряются и учащаются старые хронические заболевания", — добавила врач.
Каких витаминов недостает организму?
Если человек стал замечать, что у него нарушена острота зрения, появилось жжение в глазах и сухость, кожа шелушится, волосы потускнели, зубы приобрели желтоваты оттенок, все это может свидетельствовать о недостатке в организме витамина А. Для того, чтобы восполнить дефицит витамина, следует включить в свой рацион молоко и молочную продукцию, печенку, морепродукты, а также смородину, крыжовник, абрикосы, морковь и шпинат. При этом, как отметила врач, все продукты с витамином А необходимо употреблять ежедневно, иначе лечение будет неэффективным.
Дефицит В2 проявляется в потере веса и аппетита, поражениях кожи, воспалениях внутренней полости рта, светочувствительности. Наибольшее количество вещества содержится в злаках и горохе, в мясе и молоке. Витамин В3, или ниацин, влияет на регуляцию сна — днем человек хочет спать, а ночью мучается бессонницей. Также его недостаток вызывает повышенную кожную чувствительность, выпадение и обесцвечивание волос, депрессию. Для восполнения нехватки необходимо есть много зелени, фруктов и овощей, молочную продукцию и куриные яйца, а также животную и куриную печень.
"Недостаток витамина В6 вызывает приступы тошноты и судороги по ночам, вызывает когнитивную дисфункцию и даже психозы. Восполняется яичными желтками, печенкой и картофелем, шпинатом, морковью и орехами", — рассказала Агальцова.
Витамин В9, или фолиевая кислота при дефиците в организме сопровождается малокровием, потерей веса, бессонницей и сильной головной болью. При нехватке витамина необходимо есть продукты из почек и печени, свежие овощи и зелень, а также злаки и орехи.
"Каждый витамин из группы витаминов В отличается своей специфической симптоматикой. Однако поступать эти вещества должны в организм комплексно, а не по отдельности, так как они тесно взаимосвязаны", — подчеркнула Агальцова.
Если организму человека недостает витамина D, то может появляться кариес, боль в суставах, судороги, сутулость и потеря веса. Чтобы восполнить его дефицит следует употреблять говяжью и свиную печень, куриные яйца, молочные продукты и жирную рыбу. Кроме этого, врач может назначить облучение ультрафиолетом и прием препаратов кальция.
Агальцова рассказала, что витамин Е очень зависим от внешней и внутренней среды организма и легко разрушается под воздействием токсических веществ таких, как алкоголь или никотин. При дефиците витамина ускоряются процессы старения, кожа быстро увядает, нарушается зрение.
При недостатке витамин Н, к которому может привести прием антибиотиков, необходимо есть больше сои и яиц, а именно желтков, гороха и цветной капусты, печени и грибов.
Дефицит витамин К, как рассказала врач, характеризуют сильные и длительные кровотечения даже при крошечных повреждениях, кровоточивость десен, проблемы с пищеварением, анемия, общая вялость и слабость. В этом случае нужно употреблять зеленую капусту и свиную печень, брокколи и шпинат, также немного витамина содержится в баранине и телятине.
Лучшее лечение заболевания – его профилактика
"Нужно своевременно лечить все возникающие заболевания, ведь они могут приводить к витаминной недостаточности. В профилактических целях пить поливитаминные комплексы в осенне-весенний сезон, принимать витамины в период, когда организм максимально ослаблен — в детском возрасте, в подростковом, во время беременности и лактации, в пожилом возрасте", — заключила врач.