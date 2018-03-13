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Общество

Эксперт рассказал, как побороть авитаминоз и помочь организму после зимы

16:1513.03.2018
(обновлено: 16:22 13.03.2018)
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© Depositphotos / puhhhaДевушка принимает рыбий жир. Архивное фотоДевушка принимает рыбий жир. Архивное фото
© Depositphotos / puhhha

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Весна – пора пробуждения природы, солнце начинает выглядывать чаще, а температурные значения приближаются к нулевой отметке, но несмотря на это, многие из нас замечают, что организм в целом чувствует себя слабым и истощенным. Как справится с авитаминозом, какими продуктами разбавить свой рацион, а также от каких привычек лучше отказаться РИА Новости рассказала врач общей практики городской поликлиники №64 департамента здравоохранения Москвы Виктория Агальцова.

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Авитаминоз или гиповитаминоз?

Как рассказала врач, существуют два понятия – гиповитаминоз или авитаминоз, – за которыми скрывается сезонная нехватка витаминов осенью и весной. Однако гиповитаминоз характеризуется тем, что в организме в недостаточном количестве, но все-таки присутствуют, те или иные витамины. Авитаминоз же является более серьезным нарушением в работе организма человека. При авитаминозе наблюдается критическая нехватка или полное отсутствие одного или нескольких витаминов.

"Общих причин авитаминоза любого вида может быть множество: скудность рациона питания, отсутствие в нем свежих овощей и фруктов, зелени, круп, мяса, яиц, молока или творога; заболевания желудочно-кишечного тракта, при которых витамины не всасываются ворсинками кишечника и просто не попадают в кровь", — рассказала Агальцова.

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Также это может случиться из-за пагубных привычек, которые нарушают синтез и усвоение витаминов. Причинами авитаминоза могут служить хронический стресс, постоянная усталость и прием медикаментозных препаратов, которые "выключают" действие витаминов.

О том, что витаминов не хватает, могут свидетельствовать различные изменения в организме. Так, по словам Агальцовой, волосы становятся тусклыми, чрезмерно секутся и начинают сильно выпадать, ногти становятся хрупкими и начинают слоиться, кожа становится сухой и бледной, иногда немного сероватой, губы быстро пересыхают и трескаются, также на них возможно появление герпеса.

"Зрение становится не таким острым, а порой и значительно ухудшается. Может появиться кровь во время чистки зубов, так как повышается кровоточивость десен; человек начинает часто болеть простудами и ОРВИ, обостряются и учащаются старые хронические заболевания", — добавила врач.

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Она также отметила, что зачастую у человека при авитаминозе плохое настроение, он апатичен, с трудом встает по утрам, при этом ухудшается работа мозга.

Каких витаминов недостает организму?

Если человек стал замечать, что у него нарушена острота зрения, появилось жжение в глазах и сухость, кожа шелушится, волосы потускнели, зубы приобрели желтоваты оттенок, все это может свидетельствовать о недостатке в организме витамина А. Для того, чтобы восполнить дефицит витамина, следует включить в свой рацион молоко и молочную продукцию, печенку, морепродукты, а также смородину, крыжовник, абрикосы, морковь и шпинат. При этом, как отметила врач, все продукты с витамином А необходимо употреблять ежедневно, иначе лечение будет неэффективным.

© Fotolia / Helder AlmeidaОвощи
© Fotolia / Helder Almeida
Овощи

 

Один большой апельсин содержит суточную дозу витамина C
© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина
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Агальцова рассказала, что недостаточность витамина В1 характеризуется преждевременным увяданием кожи, слабостью мышц, аритмией и нарушением дыхания. Также появляется кожный зуд, одышка, ухудшается аппетит. "Восполняется недостаток тиамина употреблением в пищу дрожжей, хлебобулочных изделий, муки грубого помола и витаминных комплексов", — сказала она.

Дефицит В2 проявляется в потере веса и аппетита, поражениях кожи, воспалениях внутренней полости рта, светочувствительности. Наибольшее количество вещества содержится в злаках и горохе, в мясе и молоке. Витамин В3, или ниацин, влияет на регуляцию сна — днем человек хочет спать, а ночью мучается бессонницей. Также его недостаток вызывает повышенную кожную чувствительность, выпадение и обесцвечивание волос, депрессию. Для восполнения нехватки необходимо есть много зелени, фруктов и овощей, молочную продукцию и куриные яйца, а также животную и куриную печень.

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При недостатке витамина В5, по словам врача, нарушается пигментация как кожи, так и волос — на теле появляются пятна, волосы меняют пигментацию и сильно выпадают. Много пантотеновой кислоты (В5) можно найти в мясе и рыбе, в птице, молоке, в овощах, орехах и бобовых.

"Недостаток витамина В6 вызывает приступы тошноты и судороги по ночам, вызывает когнитивную дисфункцию и даже психозы. Восполняется яичными желтками, печенкой и картофелем, шпинатом, морковью и орехами", — рассказала Агальцова.

Витамин В9, или фолиевая кислота при дефиците в организме сопровождается малокровием, потерей веса, бессонницей и сильной головной болью. При нехватке витамина необходимо есть продукты из почек и печени, свежие овощи и зелень, а также злаки и орехи.

Продажа овощей и фруктов на рынке. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Песня
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Серьезные нарушения в виде психоза или даже паралича, по словам врача, может вызвать недостаточность витамина В12. При этом восполнение недостатка проблематично, поскольку вещество содержится в продуктах лишь в небольшом количестве — его практически нет в растениях, и немного в мясных продуктах — в телячьей и говяжьей печенке, морепродуктах и рыбе, а также в баранине.

"Каждый витамин из группы витаминов В отличается своей специфической симптоматикой. Однако поступать эти вещества должны в организм комплексно, а не по отдельности, так как они тесно взаимосвязаны", — подчеркнула Агальцова.

Микроволновая печь
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Говоря о витамине С, она рассказала, что при его недостатке повышается кровоточивость десен, развивается кариес, появляются проблемы с дыханием и нарушается пищеварение, также усиливается утомляемость и слабость. Для лечения необходимо введение в рацион больших доз аскорбиновой кислоты, например, через продукты — овощи и ягоды, черную смородину, томаты и шпинат или посредством таблеток и инъекций.

Если организму человека недостает витамина D, то может появляться кариес, боль в суставах, судороги, сутулость и потеря веса. Чтобы восполнить его дефицит следует употреблять говяжью и свиную печень, куриные яйца, молочные продукты и жирную рыбу. Кроме этого, врач может назначить облучение ультрафиолетом и прием препаратов кальция.

© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкПрилавок в супермаркете
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Прилавок в супермаркете

Агальцова рассказала, что витамин Е очень зависим от внешней и внутренней среды организма и легко разрушается под воздействием токсических веществ таких, как алкоголь или никотин. При дефиците витамина ускоряются процессы старения, кожа быстро увядает, нарушается зрение.

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"Для лечения пациенту назначают диету, богатую токоферолом (витамином E): яйца, капуста и шпинат, сельдерей и морковь. Очень полезные растительные жиры — оливковое масло, кунжутное и льняное масло. Также большое количество токоферола содержится в таких травах как пустырник, мята и шиповник, рябина и облепиха. Поэтому рекомендуется употреблять травяные чаи из этих растительных смесей", — рассказала она, добавив, что также этим витамином богаты рыбий жир, морская рыба, миндаль и орехи.

При недостатке витамин Н, к которому может привести прием антибиотиков, необходимо есть больше сои и яиц, а именно желтков, гороха и цветной капусты, печени и грибов.

Дефицит витамин К, как рассказала врач, характеризуют сильные и длительные кровотечения даже при крошечных повреждениях, кровоточивость десен, проблемы с пищеварением, анемия, общая вялость и слабость. В этом случае нужно употреблять зеленую капусту и свиную печень, брокколи и шпинат, также немного витамина содержится в баранине и телятине.

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Депрессия
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Для того чтобы не пришлось лечить гипоавитаминоз или авитаминоз, необходимо проводить профилактику. Так, по мнению Агальцовой, следует питаться здоровой и разнообразной пищей, вести здоровый образ жизни, отказаться от вредных привычек, а также сбалансировать режим дня и каждый день гулять на свежем воздухе.

"Нужно своевременно лечить все возникающие заболевания, ведь они могут приводить к витаминной недостаточности. В профилактических целях пить поливитаминные комплексы в осенне-весенний сезон, принимать витамины в период, когда организм максимально ослаблен — в детском возрасте, в подростковом, во время беременности и лактации, в пожилом возрасте", — заключила врач.

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