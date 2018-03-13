Эксперт рассказал, как побороть авитаминоз и помочь организму после зимы

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Весна – пора пробуждения природы, солнце начинает выглядывать чаще, а температурные значения приближаются к нулевой отметке, но несмотря на это, многие из нас замечают, что организм в целом чувствует себя слабым и истощенным. Как справится с авитаминозом, какими продуктами разбавить свой рацион, а также от каких привычек лучше отказаться РИА Новости рассказала врач общей практики городской поликлиники №64 департамента здравоохранения Москвы Виктория Агальцова.

Авитаминоз или гиповитаминоз?

Как рассказала врач, существуют два понятия – гиповитаминоз или авитаминоз, – за которыми скрывается сезонная нехватка витаминов осенью и весной. Однако гиповитаминоз характеризуется тем, что в организме в недостаточном количестве, но все-таки присутствуют, те или иные витамины. Авитаминоз же является более серьезным нарушением в работе организма человека. При авитаминозе наблюдается критическая нехватка или полное отсутствие одного или нескольких витаминов.

"Общих причин авитаминоза любого вида может быть множество: скудность рациона питания, отсутствие в нем свежих овощей и фруктов, зелени, круп, мяса, яиц, молока или творога; заболевания желудочно-кишечного тракта, при которых витамины не всасываются ворсинками кишечника и просто не попадают в кровь", — рассказала Агальцова.

Также это может случиться из-за пагубных привычек, которые нарушают синтез и усвоение витаминов. Причинами авитаминоза могут служить хронический стресс, постоянная усталость и прием медикаментозных препаратов, которые "выключают" действие витаминов.

О том, что витаминов не хватает, могут свидетельствовать различные изменения в организме. Так, по словам Агальцовой, волосы становятся тусклыми, чрезмерно секутся и начинают сильно выпадать, ногти становятся хрупкими и начинают слоиться, кожа становится сухой и бледной, иногда немного сероватой, губы быстро пересыхают и трескаются, также на них возможно появление герпеса.

"Зрение становится не таким острым, а порой и значительно ухудшается. Может появиться кровь во время чистки зубов, так как повышается кровоточивость десен; человек начинает часто болеть простудами и ОРВИ, обостряются и учащаются старые хронические заболевания", — добавила врач.

Каких витаминов недостает организму?

Она также отметила, что зачастую у человека при авитаминозе плохое настроение, он апатичен, с трудом встает по утрам, при этом ухудшается работа мозга.

Если человек стал замечать, что у него нарушена острота зрения, появилось жжение в глазах и сухость, кожа шелушится, волосы потускнели, зубы приобрели желтоваты оттенок, все это может свидетельствовать о недостатке в организме витамина А. Для того, чтобы восполнить дефицит витамина, следует включить в свой рацион молоко и молочную продукцию, печенку, морепродукты, а также смородину, крыжовник, абрикосы, морковь и шпинат. При этом, как отметила врач, все продукты с витамином А необходимо употреблять ежедневно, иначе лечение будет неэффективным.

Агальцова рассказала, что недостаточность витамина В1 характеризуется преждевременным увяданием кожи, слабостью мышц, аритмией и нарушением дыхания. Также появляется кожный зуд, одышка, ухудшается аппетит. "Восполняется недостаток тиамина употреблением в пищу дрожжей, хлебобулочных изделий, муки грубого помола и витаминных комплексов", — сказала она.

Дефицит В2 проявляется в потере веса и аппетита, поражениях кожи, воспалениях внутренней полости рта, светочувствительности. Наибольшее количество вещества содержится в злаках и горохе, в мясе и молоке. Витамин В3, или ниацин, влияет на регуляцию сна — днем человек хочет спать, а ночью мучается бессонницей. Также его недостаток вызывает повышенную кожную чувствительность, выпадение и обесцвечивание волос, депрессию. Для восполнения нехватки необходимо есть много зелени, фруктов и овощей, молочную продукцию и куриные яйца, а также животную и куриную печень.

При недостатке витамина В5, по словам врача, нарушается пигментация как кожи, так и волос — на теле появляются пятна, волосы меняют пигментацию и сильно выпадают. Много пантотеновой кислоты (В5) можно найти в мясе и рыбе, в птице, молоке, в овощах, орехах и бобовых.

"Недостаток витамина В6 вызывает приступы тошноты и судороги по ночам, вызывает когнитивную дисфункцию и даже психозы. Восполняется яичными желтками, печенкой и картофелем, шпинатом, морковью и орехами", — рассказала Агальцова.

Витамин В9, или фолиевая кислота при дефиците в организме сопровождается малокровием, потерей веса, бессонницей и сильной головной болью. При нехватке витамина необходимо есть продукты из почек и печени, свежие овощи и зелень, а также злаки и орехи.

Серьезные нарушения в виде психоза или даже паралича, по словам врача, может вызвать недостаточность витамина В12. При этом восполнение недостатка проблематично, поскольку вещество содержится в продуктах лишь в небольшом количестве — его практически нет в растениях, и немного в мясных продуктах — в телячьей и говяжьей печенке, морепродуктах и рыбе, а также в баранине.

"Каждый витамин из группы витаминов В отличается своей специфической симптоматикой. Однако поступать эти вещества должны в организм комплексно, а не по отдельности, так как они тесно взаимосвязаны", — подчеркнула Агальцова.

Говоря о витамине С, она рассказала, что при его недостатке повышается кровоточивость десен, развивается кариес, появляются проблемы с дыханием и нарушается пищеварение, также усиливается утомляемость и слабость. Для лечения необходимо введение в рацион больших доз аскорбиновой кислоты, например, через продукты — овощи и ягоды, черную смородину, томаты и шпинат или посредством таблеток и инъекций.

Если организму человека недостает витамина D, то может появляться кариес, боль в суставах, судороги, сутулость и потеря веса. Чтобы восполнить его дефицит следует употреблять говяжью и свиную печень, куриные яйца, молочные продукты и жирную рыбу. Кроме этого, врач может назначить облучение ультрафиолетом и прием препаратов кальция.

Агальцова рассказала, что витамин Е очень зависим от внешней и внутренней среды организма и легко разрушается под воздействием токсических веществ таких, как алкоголь или никотин. При дефиците витамина ускоряются процессы старения, кожа быстро увядает, нарушается зрение.

"Для лечения пациенту назначают диету, богатую токоферолом (витамином E): яйца, капуста и шпинат, сельдерей и морковь. Очень полезные растительные жиры — оливковое масло, кунжутное и льняное масло. Также большое количество токоферола содержится в таких травах как пустырник, мята и шиповник, рябина и облепиха. Поэтому рекомендуется употреблять травяные чаи из этих растительных смесей", — рассказала она, добавив, что также этим витамином богаты рыбий жир, морская рыба, миндаль и орехи.

При недостатке витамин Н, к которому может привести прием антибиотиков, необходимо есть больше сои и яиц, а именно желтков, гороха и цветной капусты, печени и грибов.

Дефицит витамин К, как рассказала врач, характеризуют сильные и длительные кровотечения даже при крошечных повреждениях, кровоточивость десен, проблемы с пищеварением, анемия, общая вялость и слабость. В этом случае нужно употреблять зеленую капусту и свиную печень, брокколи и шпинат, также немного витамина содержится в баранине и телятине.

Лучшее лечение заболевания – его профилактика

Для того чтобы не пришлось лечить гипоавитаминоз или авитаминоз, необходимо проводить профилактику. Так, по мнению Агальцовой, следует питаться здоровой и разнообразной пищей, вести здоровый образ жизни, отказаться от вредных привычек, а также сбалансировать режим дня и каждый день гулять на свежем воздухе.

"Нужно своевременно лечить все возникающие заболевания, ведь они могут приводить к витаминной недостаточности. В профилактических целях пить поливитаминные комплексы в осенне-весенний сезон, принимать витамины в период, когда организм максимально ослаблен — в детском возрасте, в подростковом, во время беременности и лактации, в пожилом возрасте", — заключила врач.