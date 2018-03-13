В Совфеде предложили отстреливать бродячих собак, нападающих на людей

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Лисовский. Архивное фото

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Лисовский. Архивное фото

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Первый замглавы комитета Совфеда РФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Лисовский предлагает законодательно установить норму, позволяющую отстреливать диких собак, нападающих на людей.

Ранее в подмосковной Истре собаки загрызли мужчину, пострадала также женщина.

"Конечно, муниципалитеты с этой задачей (отлов собак) не справятся. Нужно принять такие законы, которые позволяют отстреливать таких диких животных или их отлавливать для последующего уничтожения", — сказал Лисовский РИА Новости во вторник.

Он подчеркнул, что в данном случае нужно определиться – что важнее, жизнь бездомных собак или жизнь людей.

"Преступное ханжество приводит к трагедиям", — подчеркнул Лисовский.

Сенатор также полагает, что "стерилизация не решит проблему бездомных собак". Он отметил, что стаи диких собак представляют не только угрозу для человеческой жизни: такие животные являются еще и разносчиками болезней.