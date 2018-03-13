Голодец: средств на индексацию пенсий хватит, если экономика будет расти

КОСТРОМА, 13 мар — РИА Новости. Вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец считает, что средств на регулярную индексацию пенсий выше темпов инфляции будет достаточно, если исполнятся ожидания по росту российской экономики.

В ходе ежегодного послания Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия должна обеспечить регулярную индексацию пенсий, причем выше темпов инфляции. Он добавил, что необходимо сокращать разрыв между размером пенсии и заработной платы, которая была у человека перед выходом на пенсию.

"Есть разные подходы к оценке. И все равно определяющим является рост валового продукта, рост экономики, потому что если будут исполнены те планы и те ожидания по росту производительности труда, росту нашей экономики, то средств будет достаточно для того, чтобы выполнить все наказы. Сейчас идут расчеты", — сказала Голодец журналистам.