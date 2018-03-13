Большинство россиян не верят, что коррупцию можно искоренить, показал опрос

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Более половины россиян считают, что искоренить коррупцию в стране невозможно, свидетельствуют результаты опроса фонда "Общественное мнение" (ФОМ).

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17.3% Никак, вряд ли это существенно повлияет на жизнь россиян

40.2% Не поддерживаю. Лучшее средство от коррупции — это уголовное наказание Все опросы Голосовать

По мнению 56% опрошенных, победить коррупцию в России в принципе невозможно. Противоположного мнения придерживаются 36% респондентов. Как высокий уровень коррупции в стране оценили 75% опрошенных, о низком уровне заявили 17%, еще 2% затруднились ответить.

О том, что уровень коррупции в РФ повышается, заявили 38% участников опроса, 15% респондентов отметили тенденцию снижения. Еще 35% россиян считают, что уровень коррупции в стране не меняется. Согласно данным опроса, 42% россиян считают уровень коррупции в РФ выше, чем в большинстве европейских стран. Противоположное мнение высказали лишь 8% опрошенных. По мнению 23% респондентов, уровень коррупции в РФ такой же, как в европейских странах. Еще 27% затруднились ответить на вопрос.

Отвечая на вопрос о том, что является основной причиной высокого уровня коррупции в РФ по сравнению с Европой, 10% сказали, что это "результат безнаказанности, слабой борьбы с коррупцией, попустительства властей". Еще 7% считают, что "это сложилось исторически, это следствие менталитета россиян", а 5% придерживаются мнения, что в России "коррупция и взяточничество стали повсеместными".

При этом 37% респондентов считают, что в ближайшие годы удастся заметно снизить уровень коррупции в России. Противоположного мнения придерживаются 45% опрошенных.

Как, на ваш взгляд, нужно наказывать за взяточничество? Большими реальными сроками

Крупными штрафами и конфискацией имущества

Запретом занимать руководящие должности

Разве что высшая мера поможет

Проблема не в наказании, а в контроле и исполнении закона Результаты 0 % Большими реальными сроками

32.2% Крупными штрафами и конфискацией имущества

3.3% Запретом занимать руководящие должности

22.4% Разве что высшая мера поможет

23.5% Проблема не в наказании, а в контроле и исполнении закона Все опросы Голосовать

Участников опроса также попросили оценить ситуацию в Дагестане, где в начале этого года по подозрению в коррупции были арестованы многие высокопоставленные чиновники. По данным ФОМ, о ситуации знали 33% респондентов, 30% "что-то слышали об этом", 36% услышали об этом впервые, еще 1% затруднился ответить. По мнению 42% россиян, за борьбой с коррупцией в Дагестане последуют аналогичные действия в других регионах, при этом почти столько же — 39% — считают, что антикоррупционная кампания не будет иметь продолжения в масштабах страны. Еще 20% затруднились ответить на этот вопрос.

Опрос "ФОМнибус" проводился по данным исследований ООО "инФОМ" в рамках заказа фонда "Общественное мнение" (проект ФОМ-ОМ). Опрос проводился среди граждан РФ от 18 лет и старше 25 февраля в 104 населенных пунктах 53 субъектов РФ. В опросе приняли участие 1500 респондентов (интервью по месту жительства). Статпогрешность не превышает 3,6%.