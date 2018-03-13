Камчатка в 2018 году выделит на развитие туризма около 7 миллионов рублей

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 мар — РИА Новости. Пять муниципальных образований Камчатского края в 2018 году получат из краевого бюджета порядка 7 миллионов рублей на развитие туристской инфраструктуры, сообщает пресс-служба правительства региона.

Субсидирование проектов муниципальных образований по созданию и обустройству туристической отрасли осуществляется в рамках краевой программы по развитию внутреннего и въездного туризма на Камчатке.

"Субсидия из краевого бюджета составляет 90% от общей стоимости каждого проекта. В 2018 году на создание и поддержание в надлежащем состоянии объектов туристской инфраструктуры среди муниципальных районов Камчатки направлено семь миллионов рублей.

Это позволит привлечь туристов в регион, и сделает их пребывание на территории края более комфортным", — отмечается в сообщении.

Так, в Елизовском районе Камчатки планируется благоустроить туристическую площадку на территории природного парка "Голубые озёра" — одного из самых популярных маршрутов региона. Кроме того, будет профинансировано содержание ранее созданных туристических объектов: "Серебряный ручей", "Верхне-Паратунские источники", "Вилючинский водопад", "Вилючинский перевал" и "Дачные источники".

Кроме того, в Мильковском районе отремонтируют "Острожную стену", которая является образцом исторической реконструкции в период освоения Камчатки. Также запланирован ремонт на территории архитектурной формы "Медведи", расположенной в городе Елизово. В посёлке Вулканный продолжится оснащение аллеи "Интернациональный космос", успевшей стать местом проведения экскурсий для туристов и школьников. Анавгайское сельское поселение в 2018 году также получит субсидию регионального бюджета на оснащение этнокультурного центра "Мэнэдэк".

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